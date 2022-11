Jean Winiger joue Frère de Foucauld

BULLE. Après Le Corbusier, Jean Tinguely, l’abbé Bovet, le général Guisan et bien d’autres, le comédien Jean Winiger revient sur scène dans la peau de Charles de Foucauld. Son nouveau spectacle, La lumière du désert tourne en ce moment dans des églises et passe demain vendredi par Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle. Il sera également donné à la Collégiale de Romont, le 14 janvier.

Charles de Foucauld (1858-1916) a d’abord connu une vie laïque et plutôt dissolue. Explorateur, géographe, il devient moine trappiste à 32 ans, puis prêtre et s’installe dans le Sahara algérien, où il côtoie les Touaregs. Assassiné près de son ermitage, il est considéré comme un martyr. Le printemps dernier, Charles de Foucauld a été canonisé par le pape François. C’est ce destin hors du commun que raconte Jean…