ALBEUVE

Grande salle: Nastasie et L’Ane et les trois commères, par le Théâtre des 4 heures. Me 15h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Hôtel de Ville: thé dansant. Ma 14h-17h.

Restaurant Gare à toi: atelier parent-enfant pour trouver des solutions pour éviter des déchets et préparer des goûters sains. Inscriptions sur Facebook de Zerowaste Switzerland. Me 15h.

LE PÂQUIER

Carmel: messe. Ma 19h30.