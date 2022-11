L’UFT Bulle affiche ses ambitions

FUTSAL. La saison de 1re ligue a commencé dimanche passé pour deux clubs régionaux: le Bulle United de Cyril Castella, tenu en échec par Farvagny/Ogoz, et l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) de David Meyer. Un président ambitieux malgré les défaites initiales de ses deux représentants: «L’une évolue pour le plaisir et l’autre pour la promotion en deuxième division suisse. Cela sera compliqué, car seul le premier jouera le barrage. On a un groupe pour le faire, mais on a déjà grillé un joker...»

Les Gruériens doivent viser le sans-faute dans «un des meilleurs championnats régionaux de Suisse, avec de nombreux joueurs d’expérience de futsal dans les dix équipes.» Toutes se retrouvent samedi à Fribourg pour la deuxième ronde de 1re ligue. Bulle United affronte Ajax Fribourg à 14 h, avant le…