La Corrida au rythme de la foulée légère d’Helen Bekele

Helen Bekele part favorite de la 45e édition de la Corrida bulloise ce samedi.

Deuxième en 2019, la coureuse du Stade Genève vise une troisième victoire à Bulle.

Arrivée en Suisse il y a sept ans, elle rêve de représenter son pays d’adoption aux JO.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Elle est aussi réservée à l’interview qu’elle est puissante sur le bitume. Elle, c’est Helen Bekele. L’Ethiopienne de 27 ans foule les pavés bullois pour la cinquième fois ce samedi. Avec, dans le viseur, une troisième victoire à la Corrida après 2015 et 2017. «J’aime beaucoup cette course et je me réjouis de retrouver l’ambiance de la Grand-Rue», précise-t-elle dans un français hésitant. Auquel se substitue son coach Tesfaye Eticha lorsque les mots lui manquent.

L’histoire d’Helen Bekele est intimement liée à celle de…