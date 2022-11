La médaille 2023 et le couple princier du Carnaval seront dévoilés ce samedi

ROMONT. L’ouverture officielle du 39e Carnaval de Romont se déroulera samedi, dès 10 h 45 sur la place de la Poste, un défilé de guggens. La Décapsuleuse de Romont, la Frénégonde de Semsales et la Mystic Vallon’s du Val-de-Travers seront au rendez-vous. Elles s’élanceront depuis l’ancienne Banque cantonale de Fribourg. S’ensuivront la présentation du nouveau couple princier par le bouffon et la sortie de la médaille 2023. Le comité d’organisation annonce qu’il sera possible de se restaurer sous la cantine montée pour l’occasion.