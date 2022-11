La philo dans tous ses états

BANDE DESSINÉE

Catherine Meurisse

HUMAINE, TROP HUMAINE

Dargaud

Comment parler de philosophie sans être enseveli par 2500 ans d’histoire? Peut-on présenter les différents penseurs et certains de leurs concepts sans tomber dans un catalogage un peu froid, tout en étant rigoureux, drôle et un peu railleur? Catherine Meurisse, devenue en quelques albums une autrice incontournable de la bande dessinée française, s’est mesurée à cette montagne en frondeuse, apportant une vision féminine sur la prédominance masculine régnant parmi les «amis de la sagesse». Il y a quelques années, Jul et Charles Pépin avaient déjà proposé La planète des sages. Humaine, trop humaine poursuit ce travail de vulgarisation, avec humour, irrévérence et réflexion, tout en apportant un point de vue complémentaire avec un…