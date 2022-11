LE CHÂTELARD

Une erreur s’est glissée dans notre édition de jeudi concernant la pièce que propose la Société de jeunesse du Châtelard. Contrairement à ce qui a été écrit, la pièce sera bien jouée en français, et non en patois. Pour rappel, les jeunes glânois se retrouveront sur scène les vendredis 18, 25 novembre et 2 décembre, les samedis 12, 19, 26 novembre et 3 décembre, ainsi que le dimanche 27 novembre.