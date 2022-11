La revue Fribug est de retour

Comme l’année dernière, la revue satirique fribourgeoise s’installe jusqu’à la fin de l’année à Ecuvillens.

HUMOUR. La tradition dure depuis plus de vingt ans. Vingt-trois ans, exactement: son nom s’explique par la peur du bug de l’an 2000, c’est dire si ça remonte loin. Et les premières éditions avaient lieu à l’Espace Galerie de la Placette, c’est dire si c’était une autre époque. Les temps ont changé,

Fribug est toujours là: la revue satirique fribourgeoise revient, dès demain et jusqu’au 31 décembre, à l’Auberge communale d’Ecuvillens. Après des déménagements à la salle des Tanneurs, à Gambach, au Bilboquet ou encore au Mouret, après une annulation en 2020, ce lieu a été choisi l’an dernier: «La capacité et la qualité de la grande salle ont séduit acteurs et spectateurs», indiquent…