La sexualité discutée entre jeunes à l’Ecole professionnelle

Les jeunes ont discuté entre pairs de santé sexuelle à l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle. Durant deux semaines, des intervenants du programme Le Boulevard, eux-mêmes âgés d’une vingtaine d’années, ont animé des ateliers.

ANGIE DAFFLON

SANTÉ. «Deux règles avant de commencer: on se tutoie et on ne se moque pas.» Durant deux semaines, de jeunes intervenants sont venus parler de sexualité avec des apprentis de l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle (EPAC). L’idée du programme Le Boulevard, initié par le centre Empreinte (voir encadré), est de discuter entre jeunes dans une ambiance détendue, chill.

Installés en cercle, jeudi matin, 16 étudiants discutent de santé sexuelle et de consentement avec les intervenants Yanina et Félix, étudiants à…