La Société de jeunesse sur scène avec une farce paysanne

LE CHÂTELARD. Comme il est de tradition tous les deux ans, la Société de jeunesse du Châtelard proposera une pièce de théâtre dès le 11 novembre au Lion d’Or. Sur scène, 12 acteurs présenteront une farce paysanne en quatre actes écrite et mise en scène par Nicolas Bussard. «Elle relate l’histoire d’un héritage qui concerne une famille et son domestique vivant à notre époque, mais un peu dépassés par la vie moderne», décrit Mathilde Roch, actrice et présidente de la Société. Le titre, L’Héritché, est un clin d’œil à l’image de la commune selon la Glânoise. «C’est de l’autodérision. Nous l’avons écrite en patois, car certains voient encore Le Châtelard comme un village exclusivement agricole perché sur sa montagne. Alors que ce n’est, évidemment, pas le cas.» Les représentations auront…