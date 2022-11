La théorie et la pratique

Un parallèle entre le métier de bûcheron et celui d’agriculteur.

J’ai eu beaucoup de plaisir à parcourir La Gruyère de jeudi. C’était bien étoffé. J’ai apprécié en particulier l’article sur les bûcherons. Ce qui me frappe, c’est l’écart trop important de vision entre les chefs, ingénieurs, dans les bureaux, et les bûcherons, sur le terrain.

Je constate malheureusement que trop souvent il en est de même dans l’agriculture, où deux «clans» prévalent dans la profession: ceux qui croient savoir en théorie et ceux qui sont sur le terrain et dans la pratique. Cela ne fait pas avancer les choses. Un effort doit être entrepris afin que la théorie soit applicable et efficace en pratique. Les formateurs et dirigeants de l’agriculture devraient prouver leurs capacités pratiques, tout en mettant…