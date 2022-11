La ville réduit sa consommation

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Un plan d’économie d’énergie dans différents domaines a été mis en place par la commune de Châtel-Saint-Denis. Dans un communiqué, elle détaille ses mesures. La première consiste à maintenir le chauffage des bâtiments administratifs et scolaires à une température de 20°C au maximum. Celui des salles de sport est désormais réglé à 18°C. Concernant l’éclairage lors des fêtes de fin d’année, seules les places principales du chef-lieu et des Paccots seront décorées à l’aide de sapins et de guirlandes lumineuses. «Certaines façades, déjà équipées et à proximité des sapins, ainsi que la patinoire, se verront également égayées par des décorations lumineuses.» Celles-ci sont constituées de LED à faible consommation électrique.

L’éclairage public est aussi concerné. L’intensité…