Le chœur mixte célèbre le cinéma

SEMSALES. En 2020, le chœur mixte La Caecilia de Semsales célébrait son 60e anniversaire. En raison de la crise sanitaire, la fête avait été repoussée. Elle aura finalement lieu les 11, 12, 18 et 19 novembre prochains à 20 h. A la salle polyvalente, les membres présenteront le concert-spectacle Semsales remet ses Oscars. Dirigés par Frédéric Richoz, les 42 chanteurs interpréteront 17 chants en rapport avec le cinéma. Ils seront accompagnés par trois musiciens, deux danseurs professionnels et six acteurs. Ce spectacle a été écrit par Elodie Grivet, qui en assure également la mise en scène. Réservations au 026 918 57 68. Renseignements sur www.caecilia-semsales.ch.