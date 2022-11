Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express sont soudainement bouleversés par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

Samedi, à 21 h 05, sur RTS1