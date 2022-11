TENNIS DE TABLE. Après les deux défaites de rang concédées fin octobre contre Vevey (3-7) et Carouge (9-1), le CTT Bulle peut se refaire une santé samedi en accueillant la lanterne rouge de Ligue nationale B, Chênois. Cinquièmes, Miquel Carré et ses coéquipiers ont l’occasion de fêter leur premier succès de la saison en championnat. Et d’empocher de précieux points pour se maintenir dans le ventre mou du classement.