Le FC Bulle s’incline à domicile contre les espoirs de Bâle

Déjà battu à Cham le week-end dernier, le FC Bulle n’a pu redresser la tête ce samedi à Bouleyres. Les Gruériens se sont inclinés 0-2 contre les espoirs du FC Bâle et ont subi leur huitième défaite de la saison à l'occasion de la 16e journée de Promotion League. Ils passent treizièmes au classement. Les voyants ne sont pas vraiment au vert avant d’aller rendre visite à Nyon, cinquième, samedi prochain à 16h.

Pourtant, le FC Bulle a livré une première période de bonne facture. Les locaux sont parvenus à bien contenir leurs adversaires, se créant même les occasions les plus dangereuses. Azemi vit son splendide essai enroulé du gauche sorti par De Mol (14e), puis la reprise façon «Karate Kid» de Golliard s’échoua dans le petit filet (16e).

Le score nul et vierge de la pause n’a ensuite pas tenu longtemps. A la 49e, la surprenante tête d’Essiam loba Killian Ropraz sur un centre venu de la droite. Une punition pour des Bullois entrés avec nettement moins d’intensité dans le second acte que dans le premier. Et pour confirmer cette baisse de forme, Efendic, repositionné back droit ce samedi, provoqua un penalty sur un des Bâlois revenus plus conquérants. Krasniqi fit le break sur le rebond de son coup de réparation stoppé par Killian Ropraz (64e).

Un but suffisant pour voir les Bâlois s’imposer, malgré quelques rares réactions bulloises dans les dernières vingt minutes. Parmi elles, un goal absolument splendide de Bersier. Mais sa frappe enroulée à 30 mètres du droit, en pleine lucarne, fut annulée pour hors-jeu.

Une fois de plus, les Gruériens ont manqué de consistance pendant l’entièreté de la partie. Il faudra faire mieux pour prendre des points sur les trois rondes qui restent à disputer avant la pause hivernale.

FC Bulle – FC Bâle M21 0-2 (0-0)

Stade Bouleyres: 859 spectateurs. Arbitre: M. Sanli.

Bulle: Ropraz; Efendic, Chatelain, Özcan, Afonso; Wenzi Wenzi, Carraco, Azemi; Golliard, Dangubic et Asani. Entraîneur: Lucien Dénervaud.

Bâle: De Mol; Mühlethaler, Dundas, Adjetey, Vukelic; Avdullahu, Essiam, Onyegbule; Krasniqi, Akale et Ltaeif. Entraîneur: Ognjen Zaric.

Buts: 49e Essiam (0-1), 64e Krasniqi (0-2, sur rebond de penalty).

Coups de coin: 5-5.

Notes: Bulle sans Deschenaux, Dos Santos, Delley (suspendus), Genoud, Sumbula, Ndebele, Morard, Edoh ni Desportes (blessés).

Changements pour Bulle: 59e Bersier pour Asani, 73e Tokam pour Carraco et Ianigro pour Efendic.

Changements pour Bâle M21: 57e Pavlovic pour Mühlethaler, 77e Beney et Moulin pour Onyegbule et Ltaief.