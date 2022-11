Le gratin du running fribourgeois fêté à Sorens

Sorens a accueilli samedi le petit monde de la course à pied et de l’athlétisme cantonal à l’occasion de la troisième Athletic Night. Organisée par le CS Marsens, la soirée a notamment récompensé les vainqueurs de la FriRun Cup 2022. Les lauréats (de gauche à droite): Beat Nydegger (AT Rechthalten, M60), Anita Schaller (CA Marly, F60), Jari Piller (TSV Guin, M20), Steffi Trachsel (Crésuz, F40), Bernard Terreaux (CAG Farvagny, M70), Delphine Bossart-Marmy (CAG Farvagny, F20), Joanna Bourke Martignoni (CAG Farvagny, F50), Denis Bigler (AC Morat, M50), Erich Huber (LAT Sense, M40) et Corentin Chofflon (CAG Farvagny, M19). Manque sur la photo: Anouk Huber (AT Rechthalten, F19). VT