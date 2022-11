Le joyau de la plate-forme

Mes chats, ma télé et moi

La reine Elisabeth II a passé quatre décennies assez tranquilles avant que ses vrais ennuis ne commencent. Ils sont blonds, dotés d’un physique splendide et répondent au doux nom de Diana. Netflix propose la cinquième saison de The Crown depuis le 9 novembre.

AFFAIRES DE FAMILLE. L’attente a été longue est c’est peu dire que les fans de la série The Crown trépignent depuis des mois. Il faut dire que les «choses sérieuses» commencent avec les années 1990: l’annus horribilis d’Elisabeth II, les mariages royaux qui partent à vau-l’eau, les coucheries extraconjugales de Charles et Diana et leur divorce (prémisses de l’épilogue fatal que l’on connaît). Du sexe, du drame et les nantis de la belle société chahutés comme jamais: n’en jetez plus, l’attrait pour cette…