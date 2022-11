Le miroir intime d’Alela Diane

MUSIQUE

Alela Diane

LOOKING GLASS

Naïve

Elle en a fait du chemin, Alela Diane, depuis The pirate’s gospel, son premier album autoproduit en 2006. De succès d’estime en sacrifices pour assumer sa vie de mère de famille, la Californienne de 39 ans revient à pas feutrés avec un sixième album d’une élégance à tomber. Intitulé Looking glass, il évoque en onze titres la nostalgie universelle pour l’enfance (le fameux miroir en référence à Lewis Caroll), mais aussi le souvenir de ses propres tourments, notamment liés au divorce de ses parents et l’abandon du nid familial qu’elle cherche éperdument à retrouver.

Digne héritière des égéries folk Joan Baez ou Joni Mitchell, elle s’accompagne naturellement d’une guitare acoustique effleurée. Mais elle n’hésite jamais à s’entourer d’un quatuor de cordes…