Le noble artisanat eighties de Simple Minds

MUSIQUE

Simple Minds

DIRECTION OF THE HEART

BMG

Au milieu des années huitante (décidément), Simple Minds aligne les tubes aux côtés des ténors de la new wave anglo-saxonne que sont Duran Duran, Eurythmics (tous deux entrés au Rock & Roll Hall of Fame cette semaine), Tears for fears, Talk Talk, Soft Cell ou Culture Club. Avec des tubes comme Don’t you, Alive and kicking, Mandela Day ou Belfast Child, les Ecossais font un tabac, non seulement avec leurs chansons feel good, mais aussi par le biais de leur charismatique chanteur Jim Keer, qui livre sur scène des prestations endiablées.

Ces jours, Simple Minds sort son 22e album, qui signe un retour tout en haut de l’affiche, notamment lors des principaux festivals européens de l’été. Enregistré en Sicile durant la pandémie, Direction of the…