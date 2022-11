Le solide Châtel ne marque plus

Le débrief en 2e ligue inter

Châtel-Saint-Denis - Muri-Gümligen 0-0

Châtel-St-Denis: Bouzoba; Preite, Savoy, Grumser, Nicod; Savary (70e Ukhadja), Ukehaxhaj (83e Rapsode), Benbachir, Mebrak; Ferreira, Caeiro (50e Pereira). Entraîneur: Cédric Mora.

LE MATCH. Depuis la victoire fleuve 7-3 il y a deux semaines face à La Tour/Le Pâquier, Châtel-Saint-Denis a mué offensivement. Comme mardi passé contre Farvagny/Ogoz, les hommes de Cédric Mora n’ont pas trouvé le chemin des filets ce week-end, mais n’ont pas encaissé non plus face à Muri-Gümligen. «C’est frustrant, rouspète le capitaine Loan Grumser. On a manqué d’efficacité devant.» Et le défenseur central de 24 ans d’ajouter. «On loupe un penalty sur la fin et on touche le poteau». Parfois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.

