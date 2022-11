Le succès tant attendu boucle un bon premier tour

Le FC Bulle a battu Nyon 0-1, signant samedi sa première victoire à l’extérieur depuis fin août. A l’image d’une phase aller de Promotion League conclue à la onzième place, tout n’était pas parfait côté gruérien dans ce derby romand. Mais le bilan à mi-parcours est positif.

VALENTIN THIÉRY, À NYON

FOOTBALL. Lucien Dénervaud visait 20 points pour son FC Bulle au moment d’atteindre la première moitié du championnat de Promotion League. Le coach gruérien et sa troupe n’avaient donc pas d’autre choix que de s’imposer à Nyon samedi. Ce qu’ils ont fait au terme d’une rencontre fermée, intense et avare en occasions (0-1). Monté à l’heure de jeu, Robin Golliard a délivré les siens sur l’une des deux seules possibilités bulloises du second acte. «On a été ultra agressifs de bout en bout et…