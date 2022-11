Le titre national «surprise» de Norah Sprenger

TENNIS. Pour le TC Marly, Emma Müller et la Riazoise Norah Sprenger sont devenues championnes de Suisse junior U18. C’était dimanche dernier à Winterthour face à l’école de tennis de Margaroli, battue 2-1 en finale. «On est fières de ce premier titre qui n’était pas spécialement attendu», souffle Norah Sprenger, modeste comme le sont ses ambitions sur le court. «Je ne me prends pas la tête. Je jouerai les interclubs avec les actifs en 2023 et je veux juste continuer à prendre un maximum de plaisir.» QD