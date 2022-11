GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. La FSG Charmey organise ce samedi la 35e Coupe Saint-Nicolas. Plus de 80 garçons des catégories C1 à C4 seront en lice aux agrès dès 12 h 30. «Il s’agit pour eux du lancement de la saison, souligne le président Stéphane Pierroz. Ce type de concours est important pour attirer les garçons aux agrès. Ils reviennent d’ailleurs en nombre au club (20 exactement) et on en est très content.» Outre Charmey, Ursy Gym et la FSG Sâles seront aussi représentés ce samedi. QD