Ma Coupe du monde sans…

…PANINI. Cette année, pas d’ouverture de paquets à la chaîne, de collage de vignet tes à l’équerre ou de sessions d’échange toujours plus infructueuses. Après vingt-quatre ans de fidélité, ce Mondial 2022 sera mon premier sans Panini.

Gamin, compléter l’album avant le début du tournoi était pourtant une tradition. Pratiquement un rite. Ma liste de cartes manquantes était d’une importance capitale. Presque autant que les listes des joueurs sélectionnés. Chaque numéro non biffé me rapprochant paradoxalement des non-convoqués. Ces sans-vignettes dont le nom avait eu le malheur d’être tracé… par leur entraîneur. Je me suis lassé de ce sentiment au fil des grandes compétitions, laissant traîner mon album de l’Euro 2020 jusqu’au 7 juillet, date de l’avant-dernière rencontre. Pour le compléter…