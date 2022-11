Ma Coupe du monde sans…

…COMPLEXE SUISSE. Elle est bien loin l’époque de Paul Wolfisberg... Héritier de l’entraîneur autrichien Karl Rappan, le sélectionneur barbu des années 80 qui semblait sorti tout droit d’un récit imagé de Morgarten, avait fait de l’équipe de Suisse l’incarnation du réduit national appliqué à un terrain de football. Mais avec beaucoup moins de classe et de talent que le catenaccio italien.

Depuis l’ère de Roy Hodgson, la Nati a laissé ses complexes au vestiaires et s’est montrée capable, depuis 1994, de se qualifier régulièrement pour les grands rendez-vous européens et mondiaux. Ajouter à cela, une génération dorée (Xhaka, Seferovic, Shaqiri) qui a été championne du monde M17 en 2009 et vous obtenez un tout autre visage du football suisse.

On se souvient des ces matches d’anthologie…