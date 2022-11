Madame Bovary et du nouveau cirque

ÉQUILIBRE-NUITHONIE. La compagnie genevoise Les Fondateurs s’est attaquée à un des plus célèbres romans de la littérature française. Dans Les Bovary (à Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, jeudi et vendredi, 20 h), deux actrices et un acteur se retrouvent dans une cuisine pour réfléchir à une adaptation du chefd’œuvre de Flaubert. Créée ce printemps à la Comédie de Genève, la pièce est signée Zoé Cadotsch et Julien Basler (également metteur en scène). Elle réunit David Gobet, Aline Papin et Aurélie Pitrat. Du côté d’Equilibre, à Fribourg, le Galactik Ensemble propose Optrakten: cinq artistes circassiens explorent avec humour les limites de l’acrobatie et l’art de la chute. A découvrir, dès 8 ans, samedi (20 h) et dimanche (17 h). www.equilibre-nuithonie.ch.