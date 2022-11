Mari Carmen Avila nommée représentante de l’évêque pour la prévention

ÉVÊCHÉ

Durant six ans, Mari Carmen Avila officiera comme coordinatrice des questions liées à la prévention à travers le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Sont concernés les abus d’ordre sexuel, mais également d’autorité et de tendance à certaines addictions telles que l’alcoolisme. Ancienne directrice d’une école à Montreux, elle est membre de la communauté des consacrées du Regnum Christi en Suisse. «La question de la prévention est depuis longtemps un souci porté par l’évêque», indique le diocèse dans un communiqué. Il précise que, depuis 2012, le focus a été dirigé sur la question des abus d’ordre sexuel et que l’évêque demande de signaler tout abus à la justice civile.