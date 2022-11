née Droux

BOULOZ

Marie-Rose Ducrest s’en est allée le 15 octobre à l’âge de 93 ans, à la Maison Saint-Joseph. La cérémonie du dernier adieu s’est déroulée le 19 octobre en l’église de Porsel.

Marie-Rose naît le 23 avril 1929 aux Ecasseys, dans le foyer d’Alfred et Cécile Droux. Elle était la quatrième d’une fratrie de six enfants. Elle effectua sa scolarité aux Ecasseys et son école ménagère au Crêt, puis seconda sa mère aux tâches ménagères. A 18 ans, elle fut engagée comme fille au pair dans une famille bernoise. Elle travailla ensuite comme serveuse au café de la Croix-Verte à Vaulruz, où elle rencontra son futur mari Denis Ducrest.

Le mariage eut lieu en 1953. De cette union naquirent sept enfants. La famille s’agrandit avec l’arrivée de 12 petits-enfants et 16 arrière-petitsenfants.…