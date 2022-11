BULLE

Michel Grandjean s’est éteint le 14 novembre, entouré de sa famille. Il était dans sa 95e année. La célébration de la messe des funérailles a eu lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Michel est né le 10 juin 1928, aux Laviaux, à Morlon. Il était le deuxième d’une fratrie de cinq enfants. Il aurait aimé être paysan et suivre la trace de ses parents mais, avec l’arrivée du lac de la Gruyère en 1948, ses projets se sont évanouis. Ses parents ont repris le café Le Gruyérien au village.

Il fit la connaissance de Mathilde Ecoffey qu’il épousa en 1952 en la chapelle de Notre-Dame des Marches, à Broc. De cette union naquirent six enfants, puis douze petits-enfants et sept arrière-petits-enfants qu’il chérissait et avec lesquels il aimait passer de bons moments autour de la…