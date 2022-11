Mineurs devenus sculpteurs

Le château de Gruyères emmène ses visiteurs en Erzgebirge pour sa traditionnelle exposition de Noël. Près de 800 pièces, entre figurines et pyramides, témoignent de l’artisanat particulier de cette région allemande.

ANGIE DAFFLON

Il est une petite région de Saxe, l’Erzgebirge, d’abord connue pour ses mines d’argent. Mais la vie de mineur est pénible et le salaire maigre. Les ouvriers se tournent ainsi vers le bois qu’ils sculptent ou tournent pour créer objets utilitaires et figurines, histoire d’arrondir les fins de mois. C’est de cet artisanat que l’Erzgebirge tire aujourd’hui sa réputation. Ces différents objets sont devenus symboles des fêtes de fin d’année et investissent pour l’hiver le château de Gruyères.

La traditionnelle exposition de Noël, sobrement intitulée Noël en…