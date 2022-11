Ophélie Clerc «déçue en bien» par son record

PATINAGE ARTISTIQUE. Première saison en élite et premier podium en Coupe de Suisse pour Ophélie Clerc. Dimanche à Winterthour, la Vuadensoise de 17 ans s’est classée 3e de l’Eulach Cup avec un total de 118,21 points. «C’est mon nouveau record, mais je suis déçue car j’ai fait plusieurs erreurs sur des sauts, réagit-elle. J’aimerais atteindre les 130 points au minimum et le plus tôt possible.» Rendez-vous dans 15 jours à Lugano en Coupe de Suisse pour Ophélie Clerc et la Bulloise Alissa Touron, 2e en U13 dimanche pour son troisième podium de la saison déjà. QD