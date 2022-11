Parions sport avec…

Mathias Amaron

23 ans, installateur en chauffage, défenseur du CS Romontois

Chaque samedi, un footballeur ou un coach régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Guin vs CS Romontois

«Les deux équipes se valent. Cela va être un match serré, qui se jouera sur des détails. Mais je suis optimiste.»

Vous préférez… jouer dans l’axe ou sur un côté

«Le côté. C’est un bon compromis entre la défense et l’attaque. J’aime me projeter vers l’avant et faire des appels, ce qui est moins possible dans l’axe.»

… un retour salvateur ou un but décisif

«En tant que défenseur, mon premier rôle est d’assurer les arrières. Sauver un but c’est avoir le sentiment du devoir accompli. Mais ce n’est pas la même chose que marquer, c’est sûr!»

… vous identifier à…