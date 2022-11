Parions sport avec…

Ljiridon Morina

31 ans, technicien du bâtiment, milieu de terrain de La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

La Tour/Le Pâquier vs Team Vaud M21

«Nous affronterons une bonne équipe, un match nul serait un bon résultat. Il ne faudra surtout pas encaisser, et peutêtre que nous pourrons aller chercher un but en contre.»

Vous préférez… un contrôle orienté ou dans la course

«Le contrôle, un moyen d’orienter le jeu et de mettre du rythme lorsque je suis plus bas dans le terrain.»



… un rôle défensif ou offensif à mi-terrain

«Mon poste de prédilection est entre les deux, en numéro 8.

J’aime autant apporter offensivement que stabiliser l’équipe défensivement.»



… combiner avec Loïc Chatagny ou…