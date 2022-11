Philippe Devaud, l’art du bois pour valoriser le handicap

Natif de Porsel, Philippe Devaud fait partie des pionniers de La Belle Etoile, à Châtel-Saint-Denis. A l’heure de la retraite, il revient sur cette aventure de trois décennies.

CHRISTOPHE DUTOIT

HANDICAP. Le 2 août 1993, Philippe Devaud était l’un des deux premiers moniteurs à intégrer le bâtiment flambant neuf de La Belle Etoile, à Châtel-Saint-Denis. Vingt-neuf ans et quelques mois plus tard, il vient de déposer ses vernis, ses colles, sa visseuse et ses papiers à poncer pour transmettre les clés de l’atelier bois à ses successeurs.

«Je me souviens bien de ce premier jour, raconte le frais retraité. Je me suis retrouvé avec Stéphanie Thürler, la monitrice de la cuisine, à faire l’inventaire de la vaisselle.» Il en rigole. Le bâtiment sentait la peinture fraîche, les machines de la…