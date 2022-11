Pixels et caetera

BOOKS. Les imprimeries disparaissent et pourtant l’avenir est à l’imprimé, du moins si l’on en juge l’ouverture cette semaine par Amazon d’une imprimerie numérique dernier cri à Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne. But: imprimer des livres à la demande. Plus de stock pour les éditeurs et les diffuseurs, plus de fonds dans les librairies, c’est la demande du client qui fait le tirage et la réimpression, en un temps record. Et mieux encore, n’importe qui peut imprimer son propre livre puisque la quantité est modulable, l’impression et la reliure standardisées, quant à l’expédition par poste, Amazon a fait ses preuves. Le hic, c’est évidemment l’uniformisation de l’objet livre pour tirer le prix vers le bas et raccourcir les délais. Plus besoin des métiers d’éditeur, de typographe,…