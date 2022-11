Pixels et caetera

GOAL. Donc nous y voilà. C’est la Coupe du monde de football au Qatar. Mais c’est aussi la mise en examen d’une filiale du groupe Vinci (qui se décrit comme un «leader mondial de l’énergie et de la construction») par un juge de Nanterre dans l’affaire des conditions de travail sur ses chantiers au Qatar. Des ONG et des ex-employés indiens et népalais avaient déposé une plainte en 2019 et, depuis le 9 novembre, Vinci est sous le coup du chef d’accusation de «conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine». Les chantiers concernés, selon une dépêche de l’AFP? Le métro reliant Doha à Lusail, qui accueillera la finale de la Coupe du monde, des parkings souterrains à Lusail et l’hôtel de luxe Sheraton, à Doha. Une première plainte avait été déposée en 2015 et…