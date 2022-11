Plus de 15 000 personnes au Suisse Fondue Festival

Durant quatre jours, des milliers de fondues ont été dégustées sous «la bûche», cet immense dome réalisé par l'atelier d'architecture bullois A3 SA haut de 16 mètres et affichant un capacité de 1200 m2. «Les échos de cette première édition sont positifs. La première version d'une manifestation laisse toujours place à des améliorations. Nous allons rapidement nous asseoir autour d'une table avec tous les acteurs impliqués afin de tirer un bilan définitif et de programmer la deuxième édition prévue pour 2024», explique Dominique de Buman, président du Suisse Fondue Festival, dans un communiqué. Pour rappel, la manifestation est née d’un partenariat entre la ville de Fribourg, les Interprofessions du Gruyère et du Vacherin ainsi que par la Nouvelle Politique régionale.