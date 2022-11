Poésie torve sur mélodies décalées

MUSIQUE

Dry Cleaning

STUMPWORK

4AD

Trêve de nostalgie, revenons à une musique d’aujourd’hui, teintée de postmodernité, de postrock, de postcomposition. Derrière l’appellation Dry Cleaning – ils et elles ont gagné un concours du pire nom de groupe ou on se trompe? – Florence Shaw et ses trois acolytes signent un second opus d’une classe rare. Après le très apprécié New long leg l’année dernière, Stumpwork pousse plus loin cette originalité qui voit la Londonienne se lancer dans de longues tirades de spoken words, parfois avec de rares mélodies, sur des musiques pop et new wave des plus british, dans la veine d’un Johnny Marr (ex-The Smiths) sous Prozac.

Pour peu, on se croirait dans une rue fétide d’un New York d’un autre temps, où une poétesse ivre débagoulerait une poésie torve dans un…