PROMOTION LEAGUE

16e journée

QUENTIN DOUSSE

Avant-dernier match de l’année à Bouleyres ce samedi (17 h) entre le FC Bulle et Bâle M21.

Hors jeu. Forfaits en série du côté gruérien: Alonso, Desportes, Edoh, Genoud, Morard, Ndebele et Sumbula sont à l’infirmerie. Delley, Deschenaux et Dos Santos sont quant à eux suspendus après leur quatrième carton jaune. Retour au jeu de Bürgisser, Özcan et Tokam.

Enjeu. «Comme après chaque défaite (n.d.l.r.: 2-1 contre Cham samedi dernier), il faut réagir tout de suite», implore Lucien Dénervaud, qui doit composer avec un secteur défensif décimé. Le technicien bullois tient néanmoins à rassurer son monde: «Il n’y a pas de pression ou d’inquiétude à avoir. On compte six points d’avance sur la barre avec laquelle on sait qu’on devra se battre jusqu’au bout.»

L’adversaire.…