PROMOTION LEAGUE

Déplacement compliqué au Colovray ce samedi (16 h) pour le FC Bulle face au Stade Nyonnais.

Hors jeu. Alonso, Desportes, Edoh, Genoud, Ndebele, Morard et Sumbula sont blessés. Retour de Deschenaux, Delley et Dos Santos.

Enjeu. Réagir après le revers face à Bâle M21 est impératif pour le néopromu gruérien. «Sur le plan du foot, on y est, assure l’entraîneur Lucien Dénervaud. C’est au niveau mental qu’il faut travailler pour enchaîner deux mi-temps de qualité.» Un constat partagé par le défenseur Ludovic Delley: «A chaque fois qu’on encaisse le premier but, on panique et on refuse de jouer. A nous de corriger ça!»

L’adversaire. Candidat déclaré à la montée, le Stade Nyonnais pourrait grimper au 2e rang en cas de succès. Les Vaudois restent cependant sur deux revers consécutifs. De quoi…