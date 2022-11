PROMOTION LEAGUE

15e journée

QUENTIN DOUSSE

Le FC Bulle se rend ce samedi (16 h) à l’Eizmoos de Cham, sur les bords du lac de Zoug.

Hors jeu. Alonso, Bürgisser, Desportes, Edoh, Morard, Ndebele et Sumbula sont blessés, Tokam convalescent et Özcan suspendu.

Enjeu. Il est double pour Lucien Dénervaud: «Garder notre avance de 9 points sur la barre et, je l’espère vraiment, réaliser à nouveau un match plein à l’extérieur», exhorte le coach gruérien. Avant de rappeler que «le plus dur sera de confirmer» le beau succès acquis sept jours plus tôt face à la relève de Young Boys.

L’adversaire. Huitième du dernier exercice, Cham occupe ce même rang aujourd’hui avec la troisième meilleure défense du championnat. «Cette équipe joue bien au foot et a gagné à la maison contre Etoile Carouge…