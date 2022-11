Proust, éternelle découverte Monument de la littérature mondiale, Marcel Proust est mort il y a tout juste cent ans. Tentative d’approche d’une œuvre que l’on ne finit jamais de découvrir.

ÉRIC BULLIARD

Le 18 novembre 1922, épuisé par des années de maladies pulmonaires et d’automédication devenue toxicomanie, Marcel Proust s’éteignait dans sa chambre parisienne capitonnée de liège. A 51 ans, il laissait derrière lui une œuvre monstre et géniale, à la fois fresque sociologique grandiose et implacable étude psychologique. Une vie ne suffit pas pour en faire le tour, alors imaginez une page de journal, même pas entière… Contentons-nous donc de quelques éléments d’approche. Et de (re)lire Proust.

● EN LIBRAIRIE

Une pléthore de publications marque le centenaire de cette disparition. Dont des…