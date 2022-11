Punks, Londoniennes, noires et féministes

MUSIQUE

Big Joanie

BACK HOME

Daydream Library

Quatre ans après l’excellent Sistahs, les Londoniennes de Big Joanie viennent de sortir leur second opus, Back home, un disque qui perd en énergie brute ce qu’il gagne en nuances de colère. Il faut dire que ces trois nanas-là affichent sans fard leur rondeur d’esprit, leur look improbable et leur féminisme exacerbé. Le power trio black n’hésite pas à porter la jaquette en tricot ni les lunettes en corne, comble du modernisme bobo. Mais, sous cette dégaine vintage, elles ont bel et bien avalé une pilule fuzz avant d’empoigner leur guitare, leur basse et un kit de batterie minimaliste, joué debout pour un maximum d’efficacité, à l’image du Velvet Underground.

Sous ses airs de ne pas y toucher, Big Joanie cache trois perfides musiciennes, capables…