Qatar: une dynastie à la conquête du monde

ARTE, MARDI, À 20 H 55

C’est un Etat minuscule aux ambitions démesurées. En trois décennies, le Qatar, territoire désertique tenaillé entre l’Arabie saoudite et l’Iran, s’est imposé comme l’un des pays les plus riches au monde. Autrefois province ottomane reculée, puis protectorat anglais, le royaume proclame son indépendance en 1971 par la voix de son futur émir Khalifa ben Hamad al-Thani. En 1995, ce dernier est renversé par son fils Hamad, qui investit dans l’exploitation du gaz, modernise le pays à marche forcée, et use de ses capitaux illimités et des outils du soft power pour affermir l’influence du Qatar à l’étranger, jusqu’à obtenir l’organisation de la Coupe du monde de football 2022. ■