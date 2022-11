Quand Tom Petty revisitait l’histoire du rock

MUSIQUE

Tom Petty & the Heartbreakers

LIVE AT THE FILLMORE 1997

Warner

«Nous sommes des musiciens et nous avons envie de jouer.» Du 10 janvier au 7 février 1997, Tom Petty et ses Heartbreakers ont investi le mythique Fillmore de San Francisco pour une résidence de vingt concerts intimistes. «Nous avons enregistré tant de disques ces cinq dernières années que la meilleure chose pour nous est de sortir et de les interpréter.»

Cinq ans après le décès du chanteur américaine, un luxueux coffret contenant 58 titres témoigne de cette incroyable relecture, non seulement de la carrière prolifique de l’ange blond, mais également de tout un pan de la musique américaine du XXe siècle. En effet, aux côtés de ses incontournables Free fallin’, Runnin’ down a dream ou I won’t back down, le groupe au sommet…