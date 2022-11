Quatre concerts pour vivre l’avent

VILLARS-SUR-GLÂNE. Pour sa 46e saison, les Concerts de l’avent, à Villars-sur-Glâne, annoncent «quatre événements musicaux marquants». Le premier a lieu ce dimanche et aura Mozart pour vedette: l’Ensemble vocal de Villarssur-Glâne et l’Academy of Ancient Music de Cambridge interpréteront la Grande messe en ut mineur KV426, ainsi que des extraits de Thamos, Königin Agypten, KV345. La soprano américaine Alison Scherzer, la mezzo-soprano fribourgeoise Marie-Claude Chappuis, le ténor anglais Robert Murray et la basse franco-suisse Yannis François seront les solistes de la journée. Les concerts suivants se tiendront le 4 décembre (avec la clarinettiste Sabine Meyer), le 11 décembre (Camerata Vocale de Freiburg in Breisgau et Orchestre de chambre de Bâle) ainsi que le 18 décembre, avec…