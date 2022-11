Revoir les horaires de match

A propos du football gruérien.

Le FC Bulle est incontestablement le porte-drapeau du football fribourgeois. Après une promotion que personne n’attendait, cette jeune équipe fait plaisir à voir, et tient très bien la route dans sa nouvelle ligue, malgré quelques péchés de jeunesse à l’extérieur qui vont sûrement être corrigés. Samedi dernier, plus de 800 spectateurs ont pu admirer cette belle équipe dans laquelle plusieurs jeunes de la région s’épanouissent. Seul bémol toutefois, en forme de question: pourquoi les clubs de la Gruyère, en priorité, ne fixent-ils pas leurs horaires de match par rapport à ceux du FC Bulle? C’est regrettable de constater que des matches ont lieu à la même heure, tout proche de Bulle. Une coordination entre les clubs et les matches du FC Bulle à domicile…