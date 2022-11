Riaz doit se résoudre à faire le deuil de l’hôpital d’autrefois

Le Grand Conseil ne veut pas de l’initiative «pour des urgences hospitalières 24/24 de proximité» et attend un contre-projet.

Deux députées professionnelles de la santé évoquent la réalité du terrain et valident la stratégie 2030 de l’Hôpital fribourgeois (HFR).

Pour faire le deuil de l’hôpital de Riaz de grand-papa, il reste un gros déficit de communication à combler d’ici la votation.

PHILIPPE HUWILER

SANTÉ. Deux femmes, professionnelles de la santé, conseillères communales bulloises et députées, qui n’ont pas froid aux yeux… Chantal Pythoud Gaillard (ps, technicienne en radiologie médicale) et Estelle Zermatten (plr, infirmière et case manager) acceptent d’exprimer leurs vœux pour l’hôpital de Riaz à l’approche de Noël… Et, surtout, à l’approche d’un contre-projet à l’initiative «pour des…