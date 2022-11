Soirée d’information sur les formations supérieures dans l’agriculture, l’horticulture et l’agroalimentaire

GRANGENEUVE. Jeudi soir, Grangeneuve présente les formations supérieures qu’il dispense. «Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, donner un élan ou réorienter leur carrière professionnelle» dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de l’agroalimentaire, annonce le communiqué. La soirée d’information, dès 19 h, sera l’occasion pour le centre cantonal de compétence d’expliquer les différences qui existent entre brevet, diplôme/maîtrise et école supérieure.